Несмотря на санкции, в I квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 млрд евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.



В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 млрд евро, прибавив 14% относительно 2017-го. Это максимум со времен мирового финансового кризиса десятилетней давности. В этом году рост ускорился до 1,76 млрд евро за I квартал. Если такая динамика сохранится, общий объем инвестиций к концу года приблизится к 7 млрд евро — это вдвое больше, чем годом ранее.

«Немецкие компании продолжают верить в российский рынок», — заявил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Ранее он отмечал, что западные санкции никак не влияют на перспективы немецкого бизнеса в России.

Причем потенциал инвестиционного сотрудничества далеко не исчерпан. В рамках ПМЭФ министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и его российский коллега Максим Орешкин подписали совместную программу «Партнерство для эффективности», призванную повысить эффективность российской экономики за счет внедрения немецких ноу-хау, особенно в сфере производительности труда, повышения квалификации сотрудников и обмена информацией в различных отраслях производства.

В качестве примера успешного партнерства Альтмайер привел открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Немецкий министр добавил, что у других компаний из ФРГ тоже большие инвестиционные планы насчет России. В первую очередь речь идет о предстоящем строительстве завода BMW в индустриальном парке «Храброво» в Калининградской области. Эксперты оценивают этот проект в несколько сотен миллионов евро.