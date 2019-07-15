Опорный банк Крыма, РНКБ, присоединит санируемый им Крайинвестбанк 1 января 2020 года, сообщил журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. По его словам, к этому сроку завершится техническое объединение IT-систем банков, а также юридические процедуры, связанные с переходом на одну лицензию.

Ранее ЦБ анонсировал слияние к 2023 году.

«Присоединяться будем уже в конце этого года, то есть с 1 января уже вышли директивы на присоединение. С 1 января 55 отделений Крайинвестбанка присоединятся, [перейдут] под начало РНКБ. Брендировать их будем весь следующий год постепенно, в бренд РНКБ. А первые точки мы открываем еще до этого, в третьем квартале в Краснодаре», — сказал Якунин журналистам. Он подчеркнул, что это будет интеграция АБС двух организаций и переход на единую платформу РНКБ.

РНКБ на 1 июня занимает 42-е место в российской банковской системе по объему активов и первое место в Республике Крым. Он был выбран санатором краснодарского Крайинвестбанка в декабре 2015 года, хотя финансовое оздоровление кредитной организации началось только 11 месяцев спустя. Как сообщал «Коммерсант», санатор не мог договориться с ЦБ о размере финансовой поддержки, которая требуется Крайинвестбанку. В итоге на спасение банка было выделено 27,9 млрд рублей (25,9 млрд рублей в капитал и еще 2 млрд рублей на ликвидность). В декабре 2018 года ЦБ продлил санацию Крайинвестбанка с десяти до 15 лет, увеличив срок кредита, выданного на поддержку бизнеса. Тогда же Банк России объявил в возможном присоединении Крайинвестбанка к санатору — РНКБ. По расчетам регулятора, к середине 2023 года санируемый банк сможет сформировать положительный капитал.

Как заметил Михаил Якунин, объединение двух организаций не потребует выделения дополнительных средств в рамках санации. За счет этой сделки РНКБ рассчитывает на укрепление своих позиций в «материковой» части России, пояснил топ-менеджер.

«Это позволит краснодарцам получить весь спектр продуктов, в том числе льготных программ — по ипотеке, поддержке многодетных семей, по программе для сельхозпроизводителей. Таким образом, мы серьезно расширим продуктовое предложение для жителей Краснодарского края», — заметил председатель совета директоров РНКБ.



Все 100% акций Крайинвестбанка принадлежат РНКБ, а единственным акционером РНКБ выступает Росимущество. Обе кредитные организации находятся в санкционном списке Минфина США. С конца 2018 года банки перестали раскрывать в отчетности сведения о счетах, аудиторе, оценщиках, консультантах, совете директоров. В РНКБ это объясняли постановлением правительства от 2017 года — документ допускает закрытие сведений для организаций, попавших под международные санкции. Тем не менее из данных на сайте ЦБ следует, что Крайинвестбанк продолжает нарушать обязательные нормативы, в мае его капитал был отрицательным (минус 2,24 млрд рублей).