В Челябинской области предъявлено обвинение подозреваемым в совершении серии покушений на хищения денежных средств из банкоматов города и области. Ущерб от противоправных действий данных граждан составил более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по Челябинской области расследуется уголовное дело о серии ночных покушений на хищения денежных средств из банкоматов, расположенных в почтовых отделениях и торговых комплексах города Челябинска и области», — говорится в сообщении ведомства.

Из материалов дела следует, что двое челябинцев (1981 и 1984 года рождения) подбирали ключи и проникали в помещения, вскрывая расположенные в них банкоматы с применением силы.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

У следствия есть основания полагать, что данные граждане совершили более 15 эпизодов аналогичных преступлений на территории Челябинской и Курганской областей.

«В настоящее время с обвиняемыми проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, а также оперативные мероприятия по установлению причастности соучастников к другим аналогичным преступлениям. Они оказывают содействие органам предварительного следствия», — уточняется в сообщении.

На период следственных действий указанным лицам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.