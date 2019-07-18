ВС дал подробную инструкцию, когда банк может отказаться открыть вклад в пользу третьего лица. Разобраться в вопросе пришлось в рамках спора клиента с Севергазбанком, пишет Право.ru.

Гражданин занял у знакомого 2,5 млн рублей и договорился вернуть деньги, открыв в банке счет до востребования. Когда подошло время отдать долг, он пришел в московский филиал Севергазбанка и попросил открыть вклад на третье лицо. Банку он предоставил свой паспорт, а также указал данные заимодателя. Но ему отказали, сославшись на то, что все операции, в том числе открытие текущих счетов и вкладов, производятся при личном присутствии клиента, который должен показать паспорт или другой документ, подтверждающий личность. То есть человек, в пользу которого открыт вклад, должен сам прийти в банк.

В итоге долг пришлось вернуть не оговоренным способом, а после соответствующего решения суда, причем заплатив еще 2,5 млн рублей штрафа.

Пострадавший подал на банк в суд. Он потребовал признать незаконным отказ во вкладе. Истец указал, что действия банка причинили ему убытки в размере штрафа, а также нарушили права потребителя и причинили моральный вред на сумму 50 тыс. рублей. Две инстанции удовлетворили иск частично, снизив только компенсацию морального вреда. Но банк обжаловал решение в ВС и выиграл спор.

Коллегия по гражданским делам Московского областного суда разъяснила, когда банк действительно может отказать в открытии счета на третье лицо, а когда сделать это он не имеет права.

Сама возможность вклада на третье лицо предусмотрена в пункте 1 статьи 842 ГК РФ. Для этого нужно обязательно указать имя выгодоприобретателя вклада (статья 19). Без причин отказать во вкладе на третье лицо банк не может. Но закон «О противодействии легализации доходов» указывает на ряд условий, которые необходимо соблюдать при открытии такого счета.

Когда человеку, на имя которого открывают вклад, можно не приходить в кредитное учреждение, объясняется в письме Банка России от 24 декабря 2004 года № 12-4-7/4060. Согласно документу, это возможно, если сумма вклада меньше 600 тыс. рублей. В такой ситуации присутствовать лично должно только лицо (или его представитель), непосредственно открывающее счет.

Если же речь идет о большей сумме, то возникает необходимость в дополнительной проверке и идентификации и клиента, и выгодоприобретателя вклада до приема денег. Это нужно в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов». Требование указано и в другом документе — в Положении об идентификации клиентов, утвержденном Банком России. Там же говорится, что банк должен получить оригиналы идентификационных документов или их заверенные копии.