Коллекторская компания «Экванта» привлечена к административной ответственности за частые звонки должнику. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной системы судебных приставов (УФССП) России по Республике Башкортостан.



«В отдел по ведению государственного реестра и контролю за юридическими лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности УФССП России по Республике Башкортостан поступило обращение от жителя г. Уфы», — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что взял кредит в микрофинансовой компании «Быстроденьги». В связи с тяжелым материальным положением он перестал исполнять свои обязанности. Вскоре мужчину начали беспокоить частыми звонками работники коллекторской компании с требованием возврата долга.

«В результате было установлено, что взаимодействие коллекторской компании ООО «Экванта» с уфимцем производились в нарушение п. 3 ч. 3 ст. 7 федерального закона от 3.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» более двух раз в неделю», — отмечается в сообщении.

На основании собранных материалов судебные приставы выявили факт административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и составили протокол.

В результате суд признал организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.