Инвестторбанк понизил ставки по вкладам.

«ИТБ-Накопительный» открывается теперь на 100, 200 и 400 дней. Процентные ставки составляют 7,6%, 7,75% и 7,9% годовых соответственно (ранее срок составлял 100 и 400 дней, ставки — 7,65% и 7,95%).

Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Долгосрочный ИТБ» (на 2 250 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,06% (вместо 6,6%). Проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода, равного 450 дням.

Доходность депозита «Рантье ИТБ» (на 180, 370, 720 и 1 100 дней) составит 7,6% годовых (вместо 7,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«ИТБ-Универсальный» (на 180, 370, 720 и 1 100 дней) привлекается под 6,85% годовых (прежде — под 7,05%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов — 50 тыс. рублей.

«ИТБ-Пенсионный Рантье» (от 25 тыс. рублей на 420 дней) оформляется под 7,8% годовых (вместо 8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«ИТБ-Пенсионный» (от 25 тыс. рублей на 367 дней) можно разместить под 7,1% годовых (ранее — под 7,15%). Выплата процентов осуществляется ежемесячно, также возможна капитализация.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «ИТБ-Универсальный» и «ИТБ-Пенсионный».