Общий объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по страховым случаям, наступившим в первом полугодии 2019 года, составил 34,2 млрд рублей. Об этом АСВ сообщает в своем отчете о страховых выплатах за полгода, уточняя, что страховые случаи наступили в отношении 12 банков — участников системы страхования вкладов против 25 банков за аналогичный период прошлого года.

Под выплату страховки подпали 101,1 тыс. вкладчиков, в том числе 5,2 тыс. малых предприятий, на которые с 1 января 2019 года распространяется действие федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (размер ответственности АСВ перед ними составил 0,9 млрд рублей).

Денежные средства 96,5 тыс. вкладчиков (95,4% от общего количества вкладчиков) размещены во вкладах, по которым страховое возмещение составляет 100% суммы вклада, то есть которые полностью покрываются страховой выплатой.

По состоянию на 1 июля 2019 года страховое возмещение получили 55,8 тыс. вкладчиков на общую сумму 32,8 млрд рублей, что составило около 96% общего размера страховой ответственности АСВ по страховым случаям 2019 года. В том числе 2,2 тыс. субъектов малого предпринимательства получили 0,8 млрд рублей (около 89% общего размера страховой ответственности АСВ перед ними).

В текущем году средний срок начала агентством выплат составил 11,5 дня. В 2018 году этот показатель составлял 11,8 дня, в 2017-м — 13 дней.



За первые шесть месяцев 2019 года агентство обеспечило также выплату страхового возмещения вкладчикам 218 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 4,6 млрд рублей (компенсации получили 22,4 тыс. человек).