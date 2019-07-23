Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный показатель заработка в стране, по предварительным данным Росстата, за апрель этого года, сообщают «Известия» .

Так, в апреле 2019 года средняя зарплата в РФ, по данным Росстата, достигла 47,7 тыс. рублей — вдвое больше модального значения в 23,5 тыс. рублей. В апреле 2017-го средний заработок составлял 38,9 тыс. рублей, а модальный был на 55% меньше — 17,6 тыс. рублей. Таким образом, разница между значениями сокращается.

По словам проректора по научной деятельности Государственного университета управления Ксении Екимовой, зарплату в 23,5 тыс. рублей получают около 15–20% всех работников в России. То, что модальное значение все еще составляет 49,3% от среднего, говорит о сохраняющемся в обществе неравенстве, пояснила она.

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше 1 млн рублей Меньше всего сотрудников с высокой зарплатой оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов.

Большинство опрошенных «Известиями» экспертов сошлись во мнении, что именно это значение наиболее объективно отражает уровень доходов населения, чем медианный или средний.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, официальная статистика, как правило, показывает более высокие значения и модальной, и медианной, и средней зарплаты, уверен он.

«Росстат оценивает прежде всего уровень зарплат в крупных и средних предприятиях. Учет зарплат на малых или в ИП для ведомства сложен, поскольку он не может принудить их давать ежемесячную информацию. Кроме того, при расчете уровня зарплат Росстат не может учесть такие явления, как внутренние совмещения на предприятиях. Очень часто работодатель не фиксирует факты работы на 1,5 и более ставок в силу того, что это может рассматриваться как нарушение Трудового кодекса», — отметил эксперт.