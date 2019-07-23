Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ. Документ подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Законопроект направлен на устранение коллизии норм и конкретизацию гарантии защиты прав граждан от действий, связанных со взиманием просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам путем передачи таких полномочий коллекторам, а также иным непрофессиональным участникам рынка ЖКХ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, отмечается, что уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке с участием уполномоченных жилищным законодательством участников, а также исключает дальнейшую передачу средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору в полном объеме.

Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение десяти дней в письменной форме. Закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

В пользу принятия документа ранее выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов.

Как ранее подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, проблема взыскания коллекторами долгов за ЖКУ, «к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы».