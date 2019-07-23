На горизонте 10—20 лет страны со средним уровнем доходов на душу населения, включая Россию, будут в меньшей степени способны демонстрировать догоняющий рост, то есть сближение со странами, имеющими высокий уровень доходов. Об этом пишет Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

В рамках данного исследования к странам со средними доходами относятся страны, где ВВП на душу населения составляет 20—55% от среднего показателя пяти лидеров среди развитых стран в 1973 либо 2016 году. К богатым относятся страны, где он превышал 55% на протяжении периода.

За последние полвека из 68 стран со средними доходами 42 заметно приблизились к группе так называемых богатых стран. Если бы средний темп роста указанных 42 стран сохранился, то все они достигли бы уровня лидеров в течение 100 лет, а пять из них уже смогли войти в группу лидеров: Испания, Ирландия, Южная Корея, Сингапур, а также Гонконг, рассматриваемый в рамках исследования как отдельная страна.

Анализ более короткого периода (1989—2016 годы) свидетельствует о еще более выраженной конвергенции. Вместе с тем существуют факты, говорящие о том, что этап общей конвергенции может смениться новым этапом, на котором гонка за лидерами может существенно усложниться, указывают аналитики.

По их наблюдениям, успешный догоняющий рост стран со средними доходами за последние 50 лет может быть связан с тремя структурными процессами: урбанизацией, ростом доли трудоспособного населения и включением в глобальные цепочки добавленной стоимости (факторы УНТ: урбанизация, население, торговля). Практически все страны со средними доходами, не демонстрировавшие опережающей либо сопоставимой с лидерами динамики факторов УНТ, не смогли приблизиться к группе лидеров и по уровню жизни.

Что касается урбанизации и демографического дивиденда, то развитые страны уже достигли теоретического потолка либо находятся близко к нему, в связи с чем развивающимся странам было относительно легко нагонять лидеров. Но теперь разрыв между ними и развитыми странами существенно сократился. В рамках третьего фактора по мере развития глобализации страны всех групп демонстрировали относительно равномерный рост; те же страны, которые не участвовали в расширении экономических связей, оказывались аутсайдерами гонки. В настоящее время на фоне усиливающихся протекционистских тенденций занять свое место в глобальной торговле становится все сложнее.

АКРА обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы Общий рост неопределенности и шок физических объемов экспорта негативно скажется на инвестиционных планах компаний, а реализация валютного риска сдержит увеличение реальных располагаемых доходов населения и объема потребления.

Отсутствие догоняющего роста в России соответствует общемировой тенденции последних 45 лет. Урбанизация в РФ уже около 30 лет находится примерно на среднеевропейском уровне. В плане демографической ситуации Россия также давно прошла этап, характеризующийся падением уровня смертности при высокой рождаемости. Возможность быстрого включения РФ в глобальные цепочки добавленной стоимости ранее ограничивалась геополитическими причинами, в 2000-е годы — проявлениями «голландской болезни», а в ближайшем будущем будет осложняться не только общей тенденцией протекционизма в мировой торговле, но и режимом санкций и контрсанкций между Россией и Европой. Кроме того, страны с масштабной территорией закономерно в меньшей степени открыты для внешней торговли. Факторы УНТ — по большей части пройденный для России этап догоняющего роста, хотя для большинства стран со средними доходами их потенциал не исчерпан, заключают аналитики.

При этом они обращают внимание на то, что достижение страной уровня факторов УНТ, сопоставимого с богатыми странами, отнюдь не является гарантией перехода страны в группу стран с высоким уровнем доходов. Есть более тонкие факторы производительности и благосостояния, к которым относятся, в частности, институты, культурные особенности общества, качество человеческого капитала (здоровье, образование). Так, вышеупомянутые пять стран, которым удалось за последние 45 лет перейти в категорию богатых, продемонстрировали переход в качестве человеческого капитала.

«Основной отличительной чертой всех стран, которым удалось успешно догнать лидеров, был продолжительный период повышенных инвестиций в основной капитал. Уровень этих инвестиций был высоким даже с учетом наблюдавшейся в этих странах урбанизации: происходило создание рабочих мест в более производительных отраслях… Исходя из опыта стран, показавших догоняющий рост, России для приближения к лидерам при неизменном уровне урбанизации может быть достаточно поддерживать средние инвестиции в размере 22—23% ВВП в течение 10—15 лет. Текущий уровень инвестиций в 17% ВВП является недостаточным», — отмечается в обзоре АКРА.



Эксперты делают оговорку, что и страны, пережившие период относительно высоких инвестиций в основной капитал, не всегда догоняли лидеров. «Вероятно, это связано со структурой инвестиций. Так, для стран, успешно догнавших лидеров, в период приближения к ним характерна существенная доля валового накопления основного капитала, связанного не со строительством зданий и сооружений, а с машинами, оборудованием и интеллектуальными продуктами (около 50% и выше). У стран, не относящихся к данной категории, этот показатель был равен 40% или ниже», — указано в докладе, где также говорится, что доступные данные о валовом накоплении основного капитала в России не позволяют сделать достаточно точный вывод о его структуре.