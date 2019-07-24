В Свердловской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении на микрофинансовую организацию. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Установлено, что в офис, расположенный на Ленинградской улице города Асбеста, зашли двое мужчин. Один из них был в маске, второй — вооружен ножом. Угрожая сотруднице, они забрали из кассы денежные средства, после чего связали ее скотчем и скрылись», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Момент нападения был снят камерой видеонаблюдения. Ролик с этими кадрами выложен в сообщении МВД .

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»).



Подозреваемые были задержаны спустя два дня в городе Арамиль Сысертского района Свердловской области. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 27 и 33 лет, один из которых ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. По ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

