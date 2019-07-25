Бонусы в госкорпорациях должны быть ограничены, заявил глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в рамках пресс-конференции фракции, посвященной итогам весенней сессии и планам законодательной работы на осеннюю сессию. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Должны быть все-таки определенные рамки и для различного вида бонусов в государственных корпорациях. Должно быть справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», — заявил Неверов.

Он отметил, что ранее уже был законодательно урегулирован вопрос о «золотых парашютах» — выплатах, которые получают топ-менеджеры госкомпаний и госкорпораций при досрочном расторжении трудового договора. Также было установлено соотношение зарплат в бюджетных организациях.