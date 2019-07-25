Число участников государственного реестра микрофинансовых организаций незначительно уменьшилось в I квартале 2019 года — на три МФО до 1 999 организаций. Об этом говорится в опубликованном Банком России в четверг, 25 июля, информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов» за I квартал 2019 года .

В ЦБ отмечают, что в последние два квартала наблюдается практически нулевая динамика по количеству МФО, то есть число исключенных из реестра организаций приблизительно соответствует числу включенных в реестр. Сокращение количества организаций по-прежнему в основном связано с надзорными мероприятиями Банка России. Количество микрофинансовых компаний (МФК; к таким компаниям больше требований, но у них больше и полномочий по сравнению с микрокредитными компаниями (МКК). — Прим. Банки.ру) за квартал снизилось на две до 51 компании.

Величина профильных активов отрасли (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) продолжила рост: портфель микрозаймов на конец I квартала 2019 года достиг 174 млрд рублей (плюс 6% за квартал и плюс 45% за год).

ЦБ: портфель микрозаймов в I квартале увеличился на 45% Показатель достиг 173,6 млрд рублей.

Около 90% квартального прироста было обеспечено займами, выданными физическим лицам; их доля в структуре портфеля по итогам квартала сохранилась на уровне 82%. Доля займов сегмента «до зарплаты» (payday loans, PDL) за квартал выросла с 23% до 24% совокупного портфеля, их доля в объеме выданных в течение квартала займов составила 46%. Оценить влияние регуляторного ограничения ставок PDL в более длительной перспективе на данный момент не представляется возможным, поскольку новые правила действуют лишь несколько месяцев, уточняется в докладе.

Отмечается тенденция к продолжению развития микрофинансистами цифровых каналов продаж: как следует из материалов ЦБ, доля онлайн-займов в структуре выдач выросла за квартал с 32% до 34% в денежном выражении и с 43% до 49% — в количественном. Основная их часть приходилась на сегмент PDL.

Средний размер займа, выданного физическим лицам, уменьшился с 10,8 тыс. рублей в IV квартале 2018 года до 10,3 тыс. в I квартале 2019-го.

Кроме того, МФО постепенно изменяют модель работы с просроченной задолженностью, более равномерно распределяя продажу долга в течение года и отдавая предпочтение самостоятельной работе с просрочкой. Доля просрочки со сроком от 90 дней в совокупном портфеле уменьшилась в отчетном квартале с 26,5% до 25,1%; доля списанной задолженности выросла с 0,4% до 0,7%.

В Центробанке констатируют, что МФО сохраняют достаточный запас капитала в преддверии снижения предельного размера полной стоимости кредита и других регуляторных новаций.

По сравнению со значением аналогичного периода прошлого года чистая прибыль в целом по рынку по итогам I квартала 2019-го выросла в четыре раза до 4,1 млрд рублей, а капитал — примерно на 30% до 90 млрд.



Также в отчетном квартале наблюдалось снижение доли вложений в МФК со стороны физических лиц, не являющихся учредителями, и одновременный рост заемного банковского финансирования в целом по МФО. Средний размер инвестиций физического лица или индивидуального предпринимателя, привлеченных МФК (в том числе инвестиции учредителей, участников, акционеров), вырос до 4 млн рублей (плюс 54% за год), привлеченных МКК (инвестиции учредителей, участников, акционеров) — до 3,2 млн рублей (плюс 209% за год).

