Наибольший риск экономики России связан со снижением новых заказов на производство продукции, что увеличивает вероятность негативных сценариев. Об этом сообщается в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном НИУ ВШЭ.

«Наибольший риск (экономики. — Прим. ред.) по-прежнему связан со значительным (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижением новых заказов на производство продукции, за которым, безусловно, стоит застаревшая слабость внутреннего спроса. Это заметно увеличивает вероятность негативных сценариев», — говорится в бюллетене.

Также эксперты сообщают, что в июне 2019 года сводный опережающий индекс (СОИ) вырос с минус 2,8 до минус 1,3%, но все равно восьмой месяц подряд оказался в отрицательной области.

«В целом, судя по динамике СОИ, в перспективе ближайших месяцев спад экономики, хотя и не представляется неизбежным, выглядит достаточно вероятным», — добавляют они.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы рассчитывать на поддержку российской экономики со стороны нефтяных цен не стоит. В июне они резко снизились и оказались на 14,9% ниже, чем были за год до этого.

Так, по данным ВШЭ, экономика России остается в зоне риска. «В целом приходится констатировать, что экономика России остается в зоне риска. Говорить о неизбежности спада сейчас явно преждевременно хотя бы потому, что в середине 2012 года СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было. Однако каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ не предвещает», — заключают эксперты.