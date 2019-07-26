Россия и Турция могут в скором времени запустить онлайн-платформу для b2b-проектов, соответствующее соглашение планируется подписать в пятницу в рамках межправкомиссии. Площадка будет использована для продвижения интересов российских компаний в Турции. Об этом на открытой части заседания комиссии сообщил председатель Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев.

«Мы сейчас создаем электронную площадку для улучшения торговых отношений между российскими и турецкими компаниями. Онлайн-платформа b2b, которую мы договорились развивать <...>. И сегодня собираемся подписать такое соглашение», — сказал он.

По словам Паланкоева, торговый оборот между Россией и Турцией достиг 26 млрд долларов в год, но он не соответствует реальному потенциалу двух стран.