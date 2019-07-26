Внесенный в Госдуму законопроект об ограничении иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, уровнем 20% касается в том числе компании «Яндекс». Об этом заявил ТАСС автор инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, отвечая на соответствующий вопрос.

«Перечень значимых для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсов будет составлять правительственная комиссия. Я считаю, что «Яндекса» это, безусловно, коснется», — сказал политик. По его мнению, в случае принятия документа «Яндексу» необходимо будет изменить структуру собственности.

В качестве примера Горелкин привел сервис «Яндекс.Деньги». «Сегодня это огромный объем трансакций, но если допустить, что платежи в какой-то момент из-за решений иностранных владельцев будут приостановлены, может наступить коллапс в важных финансовых секторах», — предупредил он. «Представьте, если завтра крупнейшие сервисы каршеринга, такси или доставки вдруг без предупреждения изменят правила и станут менее доступными, в половине московских офисов работа остановится», — смоделировал парламентарий другую ситуацию.

Согласно открытым данным, основными акционерами Yandex N. V. являются Аркадий Волож, владеющей 10,35% акций компании и имеющий 49,23% голосов, WCM Investment Management (5,12% акций и 2,46% голосов), Владимир Иванов (3,83% акций и 6,23% голосов). Всего мажоритарные акционеры и менеджмент контролируют 19,53% акций и 58,03% голосов.

Горелкин добавил, что этот законопроект не грозит потрясениями в IT-компаниях, он коснется лишь небольшого их числа.

«Никаких потрясений в IT-компаниях в связи с требованиями к собственности не будет», — считает политик. Он напомнил, что в свое время высказывались опасения в связи с требованиями о 20-процентном ограничении на иностранное владение в СМИ. «Ни одно СМИ не пострадало, подход доказал свою эффективность и безопасность», — подчеркнул Горелкин.

По мнению депутата, в итоговый список компаний, которых может коснуться закон в случае его принятия, «войдет очень небольшое количество игроков». «Наши IT-гиганты. Мелкого и среднего бизнеса в Сети закон не коснется никак», — прогнозирует он.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении иностранного владения IT-гигантами Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ.

«В законопроекте прописано соотношение 80% на 20%, но окончательное решение все равно принимает правительственная комиссия, которая может установить баланс, например 70% на 30%, 60% на 40%, приняв во внимание специфику предприятия», — акцентировал внимание депутат. Речь идет о стратегически важных для России компаниях, для которых российский рынок является основным, конкретизировал он суть новаций.

«Это закон не только о контроле, но и о преференциях для таких компаний», — продолжил Горелкин, напомнив о внесенном в Госдуму законопроекте, предусматривающем необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV при продаже российского программного обеспечения из специально создаваемого перечня программных средств. «Если компания становится значимой для информационной инфраструктуры РФ, она, конечно, получит соответствующие преимущества», — полагает он.

В России привыкли гордиться флагманами интернет-индустрии, продолжил член профильного думского комитета, отметив, что некоторые из них успешно конкурируют на мировом уровне. «К ним в гости приезжают первые люди страны. Но если смотреть их структуру собственности, мы видим конгломерат юридических лиц, большинство которых иностранные, — констатировал депутат. — Это тоже требует регулирования».

«Потому что потом эти компании просят от руководства нашей страны каких-то для себя преференций, учета их интересов. Значит, и они должны учитывать интересы и требования государства», — уверен разработчик инициативы.



Между тем источник на интернет-рынке заявил ТАСС, что законопроект об ограничении иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для отечественной информационной инфраструктуры, касается не только «Яндекса» и Mail.ru Group, но и всех крупных IT-компаний, работающих в России.

«Пока непонятно, на кого действительно будет распространяться этот законопроект. В текущей формулировке под него попадают все игроки: Google, Avito, Mail.Ru Group, «Яндекс», Facebook, Instagram, Twitter, HeadHunter, Тинькофф Банк и вообще все российские IT-компании. Непонятно, от кого и как закон будет защищать. Кажется, он сделает хуже всему интернет-рынку и откинет нас на много лет назад», — сказал собеседник ТАСС.