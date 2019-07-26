Компания «Яндекс» прокомментировала внесенный в пятницу в Госдуму законопроект о значимых ресурсах, ограничивающий влияние иностранцев в интернет-компаниях.

«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Против законопроекта выступает и конкурент «Яндекса» — Mail.Ru Group. В компании заявили, что законопроект в текущей редакции принят быть не может, но добавили, что готовы участвовать в дискуссии о нем.

Документ на рассмотрение нижней палаты внес член профильного комитета Антон Горелкин. Он предложил дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» положением о значимом информационном ресурсе.

В Госдуме рассказали о влиянии законопроекта о доле владения IT-гигантами на «Яндекс» По словам автора законопроекта, если документ примут, «Яндексу» нужно будет изменить структуру собственности.

В комментарии РБК Горелкин подчеркнул, что это затронет только российские компании вроде «Яндекса» и Mail.Ru Group.

Для значимых ресурсов (определять их статус будет правительственная комиссия на основе предложений от Роскомнадзора) предлагается ввести запрет на долю иностранного владения: зарубежным лицам нельзя будет владеть более чем 20% голосующих акций. В противном случае порталу запретят размещать информацию в России, указывает РБК.



Головная компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах.