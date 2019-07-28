Московское УФАС России признало девелопера «А101» виновным в нарушении законодательства при размещении рекламы по продаже квартир в ипотеку, говорится в сообщении ведомства.

«На рекламном щите с надписью «А101. Ипотека 5,17%. Квартиры в Москве» наименование застройщика и банка, предоставлявшего ипотеку, были напечатаны мелким шрифтом, что делало их практически невидимыми для потребителя. А в ряде случаев рассматриваемая реклама была направлена на участников дорожного движения Москвы, например водителей, двигающихся на разрешенной скорости 80 км/ч по третьему транспортному кольцу. Таким образом, законодательно необходимая информация была просто не доведена до потребителя. Также в рекламе отсутствовали все условия предоставления программы, при которых формируется процентная ставка 5,17%. Такие действия нарушают части 1,3 статьи 28 и часть 7 статьи 5 «Закона о рекламе», — отмечается в сообщении.

Ведомство установило, что рекламодателем являлась девелоперская группа компаний «А101», а рекламораспространителями — Russ Outdoor и Gallery. Все участники дела, включая Smart View, получили предписание о прекращении нарушения законодательства.

«Управление ФАС по Москве признало «А101» виновным в указанных нарушениях, а операторов наружной рекламы виновными в невозможности восприятия наименования банка из-за способа размещения рекламы», — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении компаний к административной ответственности. Штраф может составить до 500 тыс. рублей.