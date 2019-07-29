Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам банка «Ассоциация» не позднее 12 августа 2019 года, сообщается в пресс-релизе агентства.

«Выплаты начнутся агентством не позднее 12 августа 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации «Ассоциация», а также разместит на сайте агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам», — говорится в сообщении.

Банк-агент будет выбран не позднее 1 августа.

АСВ напоминает, что возмещение по вкладам выплачивается вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета). Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.