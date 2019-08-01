К программе Samsung Forward присоединились 150 магазинов мобильной электроники «Ноу-хау». Об этом сообщили в компании Forward Leasing, которая реализует программу.

Теперь воспользоваться сервисом «Смартфон как услуга» можно еще и в Ярославле, Смоленске и Калуге, а также в городах Московской области: Видное, Дмитрове, Железнодорожном, Клину, Коломне, Королеве, Лобне, Наро-Фоминске, Одинцово, Подольске, Пушкино, Раменском, Реутове, Серпухове и других.

Программа позволяет клиенту пользоваться устройством за ежемесячную плату. После 12 платежей пользователь может бесплатно, без выплаты остаточной стоимости (до 40% от общей стоимости), заменить смартфон на более новую модель или продолжить пользоваться прежним устройством, выкупив его. Устройство можно выкупить сразу либо разбить сумму на ежемесячные платежи.

В июле в рамках программы была расширена линейка A-серии смартфоном Samsung Galaxy A80, одновременно со стартом продаж по всей России. Ежемесячный платеж по Galaxy A-серии составляет от 1 580 рублей.



«Благодаря участию сети салонов «Ноу-хау» в программе мы можем предоставить наш сервис «Подписка на стиль жизни» большему числу пользователей. Мы верим, что формат «Смартфон как услуга» является более актуальным и технологичным способом потребления, соответствующим современным тенденциям», — комментирует генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров.