Спрос на ипотечные кредиты и банковские депозиты в России падает. К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, сообщает «Российская газета» .

Так, среди жителей крупных и средних российских городов только 6% семей рассматривают возможность получения кредитов в ближайшие два — три месяца, 1,9% семей заинтересованы в получении ипотечного кредита, а 1,5% хотели бы взять в ближайшие месяцы автокредит. Лишь 2% рассматривают возможность открытия вклада для размещения накоплений.

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, население теряет интерес к этим финансовым инструментам на фоне роста реальной заработной платы.

«На 5,7% в первом полугодии снизилось число безработных. В этих условиях логично предположить, что россияне теперь менее заинтересованы в получении кредитов, так как увеличилась их способность профинансировать свои расходы без привлечения заемных ресурсов», — поясняет Зубец. Он отмечает, что сегодня наблюдается стабилизация внешнеполитического положения страны при невысоком, но стабильном экономическом росте, что снижает тревожность общественных настроений.

К осени эксперты ожидают оживление на рынке кредитования.