Плюс Банк понизил ставки по двум вкладам.

«Стабильный Плюс» (на 550 дней) открывается под 7,45% годовых (вместо 7,65%). Минимальная сумма вклада при выплате процентов на счет вклада до востребования или ежемесячной капитализации процентов составляет 50 тыс. рублей, а при ежемесячной выплате процентов на карточный счет — 100 тыс. рублей.

Доходность депозита «Накопительный Плюс» (от 1 тыс. долларов на 91 день) составляет 1,5% годовых (ранее — 2,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.