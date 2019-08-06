БКС Банк ввел новый вклад «Доходный X2».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Максимальная сумма депозита — 3 млн рублей. Срок — один год. Базовая ставка составляет 3,5% годовых.

Повышенная ставка в размере 7% годовых применяется при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму от 30 тыс. до 70 тыс. рублей.

Доходность в размере 8% годовых можно получить при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму свыше 70 тыс. рублей.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или накопительный счет вкладчика.

При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.