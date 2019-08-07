В России более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Это следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности», основанных на данных за 2017 год. Это наиболее актуальные официальные данные по уровню детской бедности в России. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018-го станет известна только летом 2020 года, сообщает РБК.



Согласно исследованию, уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018-м — 12,9% населения (18,9 млн человек).



Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4% (после 20,7% в 2014-м). После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться.

Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины — 52,2% — детей в таких семьях растут в бедности, следует из результатов исследования Росстата.



Многодетность — это фактор бедности, объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала экономист.

Около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми, следует из оценок Минтруда. В борьбе с бедностью власти должны концентрироваться на поддержке семей с двумя и более детьми, говорил глава ведомства Максим Топилин. Однако более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства, показал закрытый опрос ФСО по заказу правительства.

Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», отметила Малева. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий, пояснила она.



«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», — констатировала экономист. По ее мнению, в 2018 году не следует ожидать серьезного снижения уровня бедности среди детей.