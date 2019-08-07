Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что текущее ослабление рубля по отношению к доллару соответствует уровню, заложенному в прогнозе Минэкономразвития.

«Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, — он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65—66 [рублей за доллар], на который мы сейчас де-факто и вышли. То есть здесь скорее можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас он ближе к нашим оценкам, фундаментальным значениям на текущий момент», — сказал Орешкин журналистам.

ЦБ РФ имеет возможность снижать ставки даже на фоне замедления мировой экономики благодаря правильно выстроенной макроэкономической политике, полагает Орешкин.

«Если вспомнить ситуацию 2014 года, когда были и санкции, и ухудшение внешней конъюнктуры, Центральному банку на это приходилось реагировать повышением процентных ставок. Из-за того, что вся макроэкономическая ситуация была таковым образом выстроена — большая зависимость от нефти и колебания на валютном рынке, что приходилось Центральному банку стабилизировать ситуацию. Сейчас же на фоне замедления мировой экономики ЦБ имеет возможность из-за общей правильно выстроенной конструкции макроэкономической политики снижать процентные ставки, а не повышать, как это было в 2014 году», — добавил он.