Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Apple Inc. в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS, говорится в сообщении ведомства.

«Дело о признаках нарушения части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции» в отношении Apple Inc. возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского» (разработчик антивирусных программ) о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны компании Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функционала», — говорится в сообщении.

При этом в то же самое время компания Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

«ФАС России, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, помимо Kaspersky Lab еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру также столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time. По аналогичным обстоятельствам разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию.

Еще 19 разработчиков таких же приложений создали объединение и сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу на iOS-устройствах. Кроме того, лицензионным соглашением для разработчиков программ Apple прямо установлено право Apple отклонять любые приложения без каких-либо оснований.

ФАС назначила рассмотрение дела на 13 сентября 2019 года.