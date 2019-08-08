Газпромбанк запустил новый инвестиционный вклад «Газпромбанк — Космос».

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев, один и полтора года. Процентные ставки составляют 7,5%, 7,3% и 7,2% годовых соответственно. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад открывается в рамках предоставления комплексного продукта, предусматривающего заключение договора вклада «Газпромбанк — Космос», при одновременном выполнении следующих условий:

оформление в Газпромбанке заявления об акцепте «Условий предоставления АО «Банк ГПБ» брокерских услуг с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета»;

оформление вкладчиком в тот же день и в том же подразделении Газпромбанка (головном офисе/филиале) перевода денежных средств с банковского (текущего) счета на открытый индивидуальный инвестиционный счет для покупки биржевых облигаций АО «Банк ГПБ»;

размер суммы перевода денежных средств для покупки биржевых облигаций АО «Банк ГПБ» должен быть не менее 30 тыс. и не более 1 млн рублей.

Максимальная сумма вклада составляет 1 млн рублей и не должна превышать 50% от общей суммы размещаемых денежных средств в комплексный продукт (вклад + ИИС).