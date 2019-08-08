Банк России рекомендовал участникам платежного рынка обмениваться информацией о номере платежной карты и номере мобильного телефона своих клиентов при денежных переводах. Данные рекомендации направлены на повышение эффективности противодействия осуществлению переводов без согласия клиента, следует из соответствующего информационного письма, опубликованного в четверг на сайте регулятора.

В частности, ЦБ рекомендует банкам при осуществлении или попытке осуществления перевода с использованием платежных карт включать в авторизационное сообщение, которое формируется при переводе денежных средств, информацию о номере платежной карты получателя средств при его наличии или номере банковского счета получателя средств.

При операциях пополнения баланса мобильного телефона с банковской карты также рекомендуется включать в авторизационное сообщение информацию о номере телефона.

«При осуществлении или попытках осуществления перевода денежных средств с увеличением остатка средств клиента — абонента системы подвижной радиотелефонной связи с использованием платежной карты [рекомендуется предоставить операторам по переводу денежных средств возможность включения в авторизационное сообщение] сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи получателя средств», — отмечается в документе.

Помимо этого банкам рекомендуется включать пункт о предоставлении мобильных номеров телефонов в условия договоров.

В свою очередь операторам по переводу денежных средств, формирующим авторизационное сообщение, Банк России рекомендует обеспечить возможность включения этих данных в сообщение при осуществлении переводов.



Как напоминает ТАСС, согласно данным на февраль 2019 года, центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России через систему «Фид-Антифрод» собрал информацию о 28 тыс. операций, осуществленных без согласия клиента, на общую сумму 683 млн рублей. Банк России через налаживание информационного обмена с помощью системы «Фид-Антифрод» намерен сократить количество и объем осуществленных операций без согласия клиента.

