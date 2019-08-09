Банки во II квартале 2019 года снизили ставки по розничным вкладам в рублях в среднем на 0,4 процентного пункта. Об этом говорится в июльском выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Там отмечается, что июньское снижение ключевой ставки и сохранение понижательной динамики доходностей облигаций федерального займа позволили банкам продолжить корректировать вниз ставки по розничным депозитным продуктам. «Хотя, по предварительным данным, в июне снижались в первую очередь долгосрочные ставки, в целом II квартал 2019 года можно охарактеризовать как полноценный переход кредитных организаций к уменьшению депозитных ставок: за этот период банкам удалось сократить стоимость привлечения рублевых средств от розничных клиентов в среднем на 0,4 процентного пункта. При этом снижение ставок по вкладам на сроки до одного года и выше было сопоставимым», — говорится в обзоре.

Также во II квартале сохранилась тенденция к уменьшению ставок по долларовым депозитам. По предварительным данным, по итогам июня они опустились ниже уровня середины 2018 года в сегменте как краткосрочных, так и долгосрочных операций, отражая невысокий интерес банков к привлечению средств населения в иностранной валюте.

Понижение ключевой ставки в июле и укрепившиеся рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики создают условия для плавного снижения ставок по рублевым депозитам населения в ближайшие месяцы, полагают в ЦБ. В свою очередь пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США в краткосрочной перспективе может привести к некоторой дополнительной коррекции вниз долларовых депозитных ставок.

В материале ЦБ также сообщается, что в июне население продолжило наращивать объем средств во вкладах: годовой прирост розничных депозитов ускорился до 7,3% (месяцем ранее составлял 7%).

«Рублевые вклады продолжают расти, оставаясь основным направлением формирования сбережений населения (в том числе благодаря сохранению положительных реальных ставок по рублевым депозитам в условиях замедления инфляции). В то же время частные вкладчики сохраняют интерес и к накоплениям в иностранной валюте: их вклад в прирост совокупного портфеля депозитов увеличивается десятый месяц подряд. Тем не менее благодаря устойчивому росту рублевых сбережений уровень валютизации розничных депозитов остается умеренным: по итогам июня на валютные сбережения приходилось 20,9% вкладов населения — чуть ниже среднего уровня 2018—2019 годов», — указывают в Центробанке.

ЦБ сравнил доходность вкладов в банках с разными типами собственности На конец II квартала наименьшие ставки по коротким вкладам были у системно значимых иностранных «дочек», по среднесрочным — у системных госбанков, по длинным — у частных банков, не относящихся к системно значимым.

Срочная структура вкладов физических лиц за последний месяц претерпела некоторые изменения: как в рублевом, так и в валютном сегменте розничного депозитного рынка в июне отмечался опережающий рост остатков на счетах на сроки свыше одного года — на 8,7% в годовом выражении против 6,2% по вкладам на меньшие сроки, тогда как месяцем ранее объем краткосрочных депозитов увеличивался быстрее долгосрочных (на 7,9% и 5,7% в годовом выражении соответственно). Это может отражать снижение неопределенности ожиданий кредитных организаций и вкладчиков относительно будущей рыночной конъюнктуры и их готовность активнее совершать сделки на длительные сроки, рассуждают в Банке России.



«В краткосрочной перспективе при дальнейшем снижении инфляции, приближении инфляционных ожиданий к фактической инфляции и, соответственно, сохранении привлекательности реальных депозитных ставок можно ожидать сохранения или медленного ускорения темпов прироста депозитного портфеля при постепенном увеличении срочности депозитов», — заключают в ЦБ.