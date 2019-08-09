Каждому пятому (20%) работающему по найму жителю России часто не хватает денег до зарплаты, при этом прежде всего с дефицитом средств сталкиваются те россияне, которые получают не более 14 тыс. рублей, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Добавляется, что 21% россиян редко сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты, а с 11% такое не случается. Среди тех, кто зачастую испытывает нехватку средств, 50% опрошенных получают зарплату 14 тыс. рублей в месяц и менее.

Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%. Кроме того, 34% заявили, что их зарплата не соответствует сложности и объему выполняемой ими работы, а 17% — что соответствует.

Также социологи выяснили, что за последние полгода зарплату повышали (включая индексацию) 14% работающих по найму россиян, еще 38% — не повышали. При этом 32% ответили, что не опасаются, что их зарплата снизится в ближайшее время, тогда как 19% — опасаются.