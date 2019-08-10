Правительство РФ прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом, сообщил начальник отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Григорий Гусев на V чемпионате России «Лесоруб XXI века».

«Развитие деревянного заводского домостроения для нас как Минпромторга — это тоже такой вызов, потому что деревянный дом — это высшая степень переработки древесины, и очень важно, чтобы это было на заводском уровне… Буквально в эти дни согласовывается первоначальный вариант этого постановления. Оно будет заключаться в следующем: 50% субсидирования первоначального взноса на ипотеку, потому что, по нашим сведениям, первоначальный взнос на деревянный дом достаточно высок и составляет порядка 20%», — сказал он.

«10% банк будет выдавать заемщику, а государство эти 10% будет компенсировать. Лимит — 350 тысяч. Мы исходили из того, что деревянный дом в среднем стоит 3,5 миллиона рублей. На наш взгляд, схема простая», — добавил он.