Американский банк Goldman Sachs считает, что торговая война США и Китая окажет негативное воздействие на рост американской экономики и может вызвать в ней рецессию. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на попавшую в его распоряжение аналитическую записку экспертов Goldman Sachs.

Они считают, что США и Китай из-за угроз введения новых пошлин со стороны Вашингтона и ответных мер Пекина не успеют заключить торговое соглашение до американских выборов 2020 года. Банк в связи с этим понизил прогноз экономического роста США в IV квартале текущего года на 0,2% до 1,8%. В записке высказывается мнение, что подобная ситуация порождает неуверенность инвесторов и может заставить частные компании Соединенных Штатов сокращать расходы и объем инвестиций.

«Страхи того, что торговая война послужит спусковым крючком для рецессии, нарастают», — отмечает Goldman Sachs. Он изменяет в сторону «повышения оценки степени воздействия торговой войны на экономический рост».

Международный валютный фонд (МВФ) в распространенном в пятницу докладе призвал Китай и США скорее заключить торговое соглашение, чтобы не подорвать мировую систему торговли. В отчете МВФ приветствуется стремление Китая конструктивно работать с партнерами для решения существующих в мировой торговой системе проблем.