Значительное сокращение заявлений о досрочном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой свидетельствует о сокращении инвестиционных потерь граждан в первом полугодии 2019 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее глава ПФР Антон Дроздов в интервью газете «Коммерсант» заявил, что на 1 июля текущего года подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика. По его словам, это почти в семь раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 530 тыс. заявлений. Дроздов рассказал изданию, что 98% заявлений по-прежнему подано на досрочный перевод средств.

«Показатели переходной кампании 2019 года свидетельствуют о том, что число заявлений о досрочной смене фонда значительно сократилось, соответственно, граждане стали меньше терять инвестиционный доход при переходе», — пояснили в ПФР. Вместе с тем в Пенсионном фонде отметили, что итоги переходной кампании текущего года будут известны до 1 марта следующего года. «Тогда же будут данные по досрочным переходам», — добавили в ПФР.

По данным Пенсионного фонда, в 2018 году граждане, досрочно сменившие ПФР на НПФ, потеряли 11,4 млрд рублей инвестдохода, при этом переходы между НПФ не учитывались. По данным Счетной палаты, в целом по итогам переходных кампаний 2015—2017 годов при досрочном переходе граждане потеряли более 82 млрд рублей инвестдохода.