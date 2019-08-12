Электронная ипотека попала в число исключений закона о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.



С 13 августа в России меняется порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с письменного согласия владельца недвижимости.

«Действие нового закона не распространяется на цифровую ипотеку. Сохраняется возможность электронной подачи сведений от кредитных организаций, где не требуется личное участие гражданина», — говорится в сообщении.

Речь идет о ситуациях, когда граждане оформляют ипотеку в банке, и сама кредитная организация подает в электронном виде в Росреестр документы на регистрацию права на объект недвижимости. Исключение связано с «уже существующими механизмами цифровизации рынка», пояснили в ведомстве.

Письменное согласие от собственника не требуется также в случаях, когда «электронная подпись выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты и если сделка проводится с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде».

В остальных случаях, если гражданин планирует сделку в электронной форме с использованием электронной подписи, он должен отдельно подать заявление об этом в Росреестр в бумажной форме. Соответствующая запись вносится в реестр недвижимости в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

«Это позволит минимизировать риски совершения мошеннических операций с недвижимостью», — отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, 2 августа. Закон вступает в силу спустя 10 дней с момента его опубликования. Согласно документу, передать права на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, можно будет, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр в виде бумажного заявления. В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения.