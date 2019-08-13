Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ), сообщает «Коммерсант» .

На прошлой неделе прошло совещание с участием бюро кредитных историй и банков, где ЦБ обсуждал особенности присвоения индивидуального кредитного рейтинга (ИКР, или скорингового балла) физлица, рассказали изданию участники встречи. По их мнению, наиболее вероятным решением проблемы унификации данных о рейтингах разных бюро будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено качество заемщика и насколько велики его шансы получить кредит или заем.

В ЦБ сообщили, что сейчас БКИ рассчитывают ИКР по собственным методикам и выдают результаты каждое по своей шкале, что делает сложным анализ и сопоставление данных для потребителей. По словам представителей БКИ, создание единого механизма расчета ИКР не имеет смысла. «В создании единой оценки не только нет необходимости, это в принципе невозможно сделать. Дело в том, что в базах разных БКИ — разный состав информации, — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Скорее, можно было бы создать для индивидуального кредитного рейтинга, получаемого из разных БКИ, единообразную шкалу».

По мнению гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, наличие единого механизма «приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков». В итоге выбран иной подход, отмечает Лагуткин: «каждый разработчик рейтинга может применять собственную методологию, а для сопоставления рейтингов разных БКИ планируется разработать некую единую шкалу рейтингов».

По словам экспертов, сам по себе индивидуальный рейтинг важен и для заемщиков. На фоне введения дополнительных каналов получения рейтингов и истории гражданами спрос на них вырос. ИКР в кредитной истории в первую очередь будет полезным для клиентов, которые будут иметь информацию о своей кредитоспособности и использовать ее перед подачей заявления на получение любого кредитного продукта. В дальнейшем регулятор может привязать стоимость финансовых услуг к уровню рейтинга. Банк России рассматривает варианты развития индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, сообщили в ЦБ.