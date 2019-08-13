Работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит действующему законодательству, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Действующим Трудовым кодексом установлено, что максимальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что этот вопрос подлежит обсуждению с участием профсоюзов и работодателей как сторон социального партнерства.