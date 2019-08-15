Получить наличные на любые цели или рефинансирование можно по ставке 12,9% (ранее 12,8%) годовых на сумму от 50 тыс. до 499 999 (ранее до 599 999) рублей и по ставке 12,5% (ранее 11,8%) годовых на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей. Для сотрудников бюджетных организаций действует скидка в размере 1 процентного пункта. Срок финансирования — от одного года до семи лет. Ставки сохраняются при условии оформления личного страхования, в случае отказа надбавка составит 5 п. п. Обеспечение не требуется.

Для оформления кредита потребуется представить: паспорт РФ, копию ТК, справку по форме 2-НФДЛ и по форме банка (для пенсионеров потребуется справка о начислении пенсии, для ИП — копия выписки из ЕГРИП, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП и копия 3-НДФЛ за последний год).

«Срок рассмотрения заявки на получение кредита после получения полного пакета документов составляет от часа до пяти рабочих дней, для зарплатных и корпоративных клиентов банка применяются льготные условия финансирования», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.