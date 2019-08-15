Сборы страховой компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life») за первое полугодие 2019-го составили 9,5 млрд рублей, следует из релиза компании.



«По итогам II квартала 2019 года сборы страховой компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») выросли по сравнению с I кварталом и в целом за первое полугодие составили 9,5 млрд рублей», — говорится в релизе.



Объем страховых выплат «Капитал Life» по накопительному страхованию жизни (НСЖ) в первом полугодии превысил 2,2 млрд рублей (накопления получили более 9 тыс. клиентов). Общие выплаты компании составили 10,5 млрд рублей. За шесть месяцев страховщик совершил выплаты более 38 тыс. клиентов по накопительному, инвестиционному и рисковому страхованию.

В компании обслуживаются более 600 тыс. клиентов по НСЖ. Доля НСЖ в портфеле «Капитал Life» за отчетный период составила 52% (4,9 млрд рублей).

«За первые шесть месяцев 2019 года мы помогли сформировать капитал по накопительным и инвестиционным программам более 27 тысячам клиентов. Также мы защитили благополучие более 9 тысяч клиентов и их близких по рисковым программам, осуществив выплаты при наступлении несчастного случая, — комментирует генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — Это подчеркивает социальную роль страхования жизни — помощь людям в формировании долгосрочных накоплений, с одной стороны, и финансовая поддержка в критические моменты жизни — с другой. Это средства для погашения потребительских кредитов, ипотеки и других финансовых обязательств при наступлении несчастного случая, болезни или инвалидности, а также потери кормильца и других тяжелых жизненных ситуаций. Строгое выполнение всех обязательств перед клиентами — это тот ключевой фактор, который в ближайшие годы будет определять рост доверия к нашей отрасли со стороны клиентов и, соответственно, востребованность страхования жизни по сравнению с другими финансовыми инструментами».