Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Bloomberg.

По данным агентства, с ноября 2018 по июль 2019 года российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 млн долларов.

«Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет», — поясняет Bloomberg.

Отмечается, что санкции увеличили спрос на российскую нефть из-за сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров. Обычно нефть марки Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent. Однако с ноября прошлого года, когда США ограничили мировые покупки иранского сырья, скидка начала уменьшаться, и в начале этого года Urals стала торговаться с премией.