TCS Group Holding PLC — основанная предпринимателем Олегом Тиньковым группа, в состав которой входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал», сеть центров разработки «Тинькофф Центр разработки» и автономная некоммерческая организация «Тинькофф Образование», — увеличила чистую прибыль в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% до 15,4 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в сообщении группы «Тинькофф».

Совокупные активы группы выросли на 20% с начала года до 452,1 млрд рублей.

Общий объем кредитного портфеля увеличился за полгода на 42% до 333 млрд рублей, в том числе за вычетом резервов — на 46,3% до 290,3 млрд. В первом полугодии привлечено более 2,2 млн новых клиентов по кредитным продуктам. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы снизилась до 7,4%, указано в релизе.

Объем средств на счетах вырос на 12% с начала года до 315 млрд рублей.

Объем собственных средств группы увеличился на 29% с начала года и составил 54,5 млрд рублей. «По состоянию на 1 июля 2019 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ снизился до 11,1%, а по нормативу Н1.2 — до 10,4%. Норматив Н1.1 находился на комфортном для группы уровне 7,7%», — говорится в сообщении.

В числе прочего «Тинькофф» напоминает, что группа не будет выплачивать дивиденды до конца 2019 года.

Согласно скорректированному прогнозу группы на 2019 год, чистый прирост кредитного портфеля будет существенно выше 60% (ранее предполагалось, что не менее 60%). Ожидаемая чистая прибыль — не менее 35 млрд рублей.

По состоянию на конец первого полугодия 2019 года группа осуществляла обслуживание текущих счетов более чем 5,7 млн клиентов. У клиентов из сегмента МСБ обслуживаются свыше 484 тыс. счетов. Кроме того, группа обслуживает 593 тыс. брокерских счетов. Рыночная доля Тинькофф Банка на российском рынке кредитных карт на 1 июля 2019 года, по его информации, достигла 13%.



В сообщении отмечается, что на источники, не связанные с кредитованием, приходится свыше 30% выручки группы. Из отчета в числе прочего следует, что во II квартале 2019 года прибыль «Тинькофф Страхования» увеличилась вдвое в годовом выражении, составив 2,9 млрд рублей.