Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу (b2b) через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсант» . На прошлой неделе состоялась закрытая встреча с участием банков — членов ассоциации «Финтех», ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК), на которой обсуждалось распространение СБП на расчеты между юридическими лицами.

По словам участника прошедшей встречи, тормозит внедрение b2b-переводов необходимость борьбы с мошенническими операциями, которые при расчетах на крупные суммы между юридическими лицами весьма вероятны, более жесткий контроль за трансакциями корпоративных клиентов с точки зрения «антиотмывочного» закона. Представители НСПК рекомендовали дать возможность бизнесу не просто переводить деньги через СБП, но и выставлять через нее счета, что потребует от банка серьезной работы, интеграции своих процессов с наиболее популярными бухгалтерскими программами. В итоге будут исключены ошибки в реквизитах, и переводы юрлиц станут более прозрачными. Банки будут видеть, за что конкретно переводятся средства. Реализовано это может быть через тот же динамический QR-код, который, по сути, и является счетом.

Российские банки пока не получили сертификаты на отправку платежей юрлицам В течение августа банки должны будут провести пилотные проекты по внедрению новой системы платежей.

На первом этапе пилота решили оставить обмен счетами вне рамок СБП и реализовать для компаний возможность переводить друг другу средства через СБП без ввода реквизитов, по простому идентификатору, по аналогии с физлицами, отметил собеседник издания в крупном банке. По словам руководителя направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназа Ситдикова, на встрече как раз и обсуждались возможности перевода средств по уникальным идентификаторам (ID) счета компании и самой организации. Также необходимо для первого этапа установить ряд ограничений по СБП, чтобы исключить риски фродовых операций или операций, направленных на легализацию преступных доходов.

В Банке России сообщили, что вопрос целесообразности реализации b2b-платежей в СБП в настоящее время обсуждается с банковским сообществом. При этом сегодня b2b-платежи уже осуществляются в рамках других сервисов платежной системы, отметили в ЦБ.