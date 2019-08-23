Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но он должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать о изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе», — сказал Медведев.

Минтруду поручено оценить влияние четырехдневной рабочей недели на экономику Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

По его словам, в случае перехода на сокращенную рабочую неделю необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. «Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней [зарплатой] поступили», — отметил глава правительства.