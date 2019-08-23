Микрофинансовая компания вправе раскрывать в ограниченном составе и/или объеме информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем или значительным влиянием которых она находится, в случае действия в отношении указанных лиц мер ограничительного характера, введенных иностранными государствами, государственными объединениями, союзами или государственными (межгосударственными) учреждениями таких государств, объединений или союзов. Соответствующее постановление правительства от 21 августа об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию по закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», опубликовано в пятницу, 23 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановлением также предусматривается, что микрофинансовая организация вправе раскрывать в ограниченном составе и/или объеме информацию о лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное влияние на решения, принимаемые ее органами управления, в случае действия в отношении таких лиц вышеописанных иностранных санкций.