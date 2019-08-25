Займы до зарплаты (PDL-займы) — одни из самых востребованных в России, свидетельствуют данные исследования микрофинансовой организации SmartCredit. По данным компании, доля клиентов, которые обращаются за короткими займами, составляет 75%.



По статистике компании, запрашиваемые суммы зависят от каждого конкретного региона и варьируются от 7,6% почти до 33% от уровня заработной платы. Как правило, этот показатель зависит от уровня заработной платы и благополучной или не очень ситуации с ее задержками.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в топ-10 самых благополучных регионов страны с точки зрения уровня заработной платы входят: Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Москва, Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО (Югра), Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург. В среднем здесь получают от 59 576 рублей до 112 884 рублей в месяц. Средние суммы займа, за которыми обращаются жители, варьируются от 7 500 до 11 300 рублей, что составляет незначительные 7,6—18,6% от уровня среднего ежемесячного жалования.

«Разумеется, в регионах, где люди получают много, доля микрозаймов относительно их заработка незначительна, — говорит генеральный директор компании SmartCredit Фарида Валуева. — Но несмотря на высокие доходы, услуги микрокредитования здесь все равно востребованы. Крупные города и высокодоходные регионы — это, с одной стороны, хорошие зарплаты, но, с другой стороны, и более дорогая жизнь, большие траты. Так, например, по нашей статистике, лидеры по популярности займов, — это Москва и Санкт-Петербург. На столицу приходится 14% от общего количества заявок, на Питер — 4,5%».

Топ-10 самых неблагополучных регионов по уровню заработной платы — это Дагестан, Алтайский край, Ивановская область, Чеченская Республика, Тамбовская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Калмыкия, Псковская область и Республика Мордовия. Уровень средней заработной платы здесь варьируется от минимальных по стране 23 383 рублей до 25 500 рублей в месяц. Средние суммы займа, за которыми обращаются жители, составляют 7 100—7 890 рублей, что является уже почти третью от уровня среднего ежемесячного жалования (26,6—32,6%).

«В регионах с самыми невысокими доходами населения займы — это серьезное подспорье, — говорит Валуева. — Перехватить «до зарплаты» часто бывает просто не у кого, и люди обращаются за помощью в МФО. Причем порядка 80% наших клиентов стараются вернуть средства в течение пары недель и тем самым минимизируют свои переплаты».

В регионах со средними показателями уровня заработной платы по стране такая доля варьируется от 17% до 27%. Например, в Самарской области — 22,4%, Саратовской области — 27,7%, Иркутской области — 17,5%, Краснодарском крае — 23%, Воронежской области — 23,4%.