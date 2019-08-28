Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между «ВЭБ.РФ» и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации — Проминвестбанка (ПИБа) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы. Об этом в среду сообщает ВЭБ.

В госкорпорации отмечают, что сразу после обращения ВЭБа в международный арбитраж Минюст Украины ускорил процесс изъятия акций ПИБа и их реализации на аукционе, назначенном на среду, 28 августа.

Ранее сегодня стало известно, что Украине не удалось продать ПИБ на указанном аукционе из-за отсутствия заявок.

Украина не смогла продать за долги принадлежащий России Проминвестбанк Как пояснили на фондовой бирже, торговая система в установленный срок не получила заявок на покупку банка.

До этого, 21 августа, ВЭБ обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине реализовывать акции ПИБа, пока состав арбитров не рассмотрит требования ВЭБа по существу.

«После серии экстренных слушаний и обмена состязательными позициями с украинской стороной известный английский юрист Джо Тирадо вынес решение, которым поддержал правовую позицию, разработанную совместной юридической командой «ВЭБ.РФ» и коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», удовлетворил все требования «ВЭБ.РФ», запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить «ВЭБ.РФ» понесенные арбитражные расходы. При этом в Украине не нашлось финансовых групп, готовых принять участие в незаконном аукционе. По нашему мнению, в первую очередь — из-за серьезных правовых и судебных последствий для участников экспроприации чужой собственности», — комментирует решение стокгольмского арбитража представитель ВЭБа.

Старший вице-президент ВЭБа Игорь Краснов подчеркнул, что «украинские власти продолжают грубо игнорировать права российских инвесторов на территории Украины, в нарушение общепризнанных правовых норм отказывать в защите прав на собственность и оказывают содействие сомнительным структурам в фактически рейдерском захвате обособленного имущества самостоятельного юридического лица, которое на протяжении многих лет поддерживало экономику Украины своими инвестициями в финансовой сфере, помогая Украине преодолеть серьезный банковский кризис и обеспечить социальные обязательства государства».



«Данные нарушения настолько вопиющи и очевидны, что беспристрастный иностранный чрезвычайный арбитр смог оперативно разобраться в ситуации и встать на защиту собственности «ВЭБ.РФ». Мы надеемся, что международные инстанции продолжат поддерживать «ВЭБ.РФ» в борьбе за наши многомиллиардные инвестиции в ПИБ. Все попытки Украины притеснять интересы «ВЭБ.РФ» и в дальнейшем будут встречать достойный правовой отпор», — отмечает Краснов.