Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 8 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,84 рубля (плюс 4 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 74,03 рубля (плюс 11 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг ожидается укрепление рубля.

«Российская валюта вчера вновь подешевела и в паре с долларом закрылась в 20 копейках ниже сопротивления 67 рублей за доллар. Поводов, за исключением окончания налогового периода, для ослабления рубля нет. Скорее всего, сегодня российская валюта развернется и пойдет в рост, как минимум ниже 66,5 рубля за доллар, что будет играть против рынка акций, прежде всего бумаг экспортеров», — пояснял аналитик.