Московский городской суд принял к производству встречный иск в рамках рассмотрения жалобы на решение об обращении в доход государства имущества на 380 млн рублей, принадлежащего обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину — соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила адвокат семьи Сениных Елена Мартынова.

«Московский городской суд в четверг принял к производству встречное исковое заявление ответчиков и отложил слушание дела на 25 сентября. Во встречном иске мы просим признать добросовестность ответчиков при приобретении имущества и пресечь действия Генеральной прокуратуры РФ по изъятию в доход государства имущества наших доверителей», — сказала адвокат.

ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу осужденного экс-полковника Захарченко на изъятие имущества Общественный резонанс уголовное дело в отношении Захарченко получило после того, как правоохранительные органы обнаружили в квартире его сестры почти 9 млрд рублей.

По ее словам, суд предложил сторонам предоставить пояснения относительно встречного иска на следующем заседании. «Таким образом, суд апелляционной инстанции должен рассмотреть два взаимоисключающих требования», — отметила адвокат.

Гагаринский районный суд Москвы 11 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Сенина общей стоимостью 380 млн рублей. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела.