Экспобанк улучшил условия вклада «Юбилейный 25». Открытие вклада теперь доступно с ежемесячной выплатой процентов на текущий счет, также действуют льготные условия досрочного расторжения договора для сроков 550, 750 и 1 100 дней (ранее депозит оформлялся только с выплатой процентов в конце срока, при досрочном расторжении договора проценты выплачивались по ставке вклада до востребования).

Так, при ежемесячной выплате процентов доходность составляет 7,2—7,4%, в конце срока — 7,25—7,75% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 181, 270, 366, 550, 750 и 1 100 дней. Предусмотрены дополнительные взносы.

При досрочном расторжении договора с 367-го дня для вкладов с выплатой процентов в конце срока процентная ставка при размещении на 550 и 750 дней составит 3,78%, на 1 100 дней — 3,88% годовых.

Для вкладов с ежемесячной выплатой процентов на 550, 750 и 1 100 дней при досрочном расторжении договора с 367-го дня процентная ставка составит 3,7% годовых.