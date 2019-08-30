Более половины россиян (53%) одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением той же заработной платы, что и при пятидневке. При этом 43% скорее выбрали бы вариант сократить рабочий день на один час, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

По данным исследования, 34% относятся к такой идее отрицательно, 14% затрудняются ответить на этот вопрос. Чаще всего граждане среди причин, почему они одобряют переход на четырехдневку, отмечают возможность меньше работать и больше отдыхать (22%), также они указали, что появится больше времени на семью и детей (12%) и на личную жизнь (6%). В свою очередь респонденты, которые относятся отрицательно к сокращению рабочей недели, ответили, что из-за этого могут уменьшиться доходы (9%).

Минтруду поручено оценить влияние четырехдневной рабочей недели на экономику Работу следует провести совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

По мнению 44% опрошенных, переход на четырехдневную рабочую неделю никак не повлияет на эффективность российской экономики, 33% считают, что она снизится, а 7% полагают, что вырастет.

В рамках исследования россиянам предложили выбрать между двумя обсуждаемыми вариантами: сократить рабочую неделю на один день или рабочий день на час. Мнения респондентов разделились практически поровну: 43% выступили за сокращение рабочего дня, а 41% — за сокращение рабочей недели.

Помимо этого, по мнению более половины граждан (54%), в ближайшие три — пять лет в России не введут четырехдневную рабочую неделю, 23% думают, что введут, еще 23% затруднились ответить. При этом 27% опрошенных, которые считают, что в ближайшие три — пять лет в России не введут четырехдневку, полагают, что за период в 15—20 лет переход на нее все-таки будет реализован, 26% придерживаются обратного мнения.

Опрос «ФОМнибус» проводился 24—25 августа в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тыс. респондентов.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве в июне заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. После этого Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. В ФНПР РИА Новости пояснили, что позиция федерации заключается в необходимости сократить количество рабочих часов.