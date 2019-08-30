Агентство по страхованию вкладов 30 августа подало в Арбитражный суд Владимирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Владпромбанка 16 его бывших контролирующих лиц в размере почти 2,61 млрд рублей. Сообщение об иске опубликовано на сайте АСВ.

Владпромбанк лишился лицензии 28 апреля 2017-го и был признан банкротом 29 июня того же года. АСВ выполняет функцию конкурсного управляющего.

Ответчиками по иску значатся Петриков М. В., Чуравцев М. В., Травичев И. Н., Демагин И. В., Лунев В. А., Макарова (Чернова) А. В., Бабенко В. В., Вишняков В. Ю., Паршиков П. А., Дубовик А. М., Куликова Н. М., Лавреева М. Ю., Лагода С. А., Шунин Д. Ю., Денисов И. В., Михайлова С. Н.

Уточним, что Михаил Петриков был председателем правления Владпромбанка и членом его совета директоров; Игорь Травичев и Виталий Бабенко также входили в правление. Павел Паршиков возглавлял совет директоров, членами которого наряду с ним и Петриковым были Наталья Куликова, Сергей Лагода и Дмитрий Шунин. Паршиков, Лагода, а также Василий Вишняков, Алексей Дубовик, Мария Лавреева, Анна Макарова входили в число совладельцев кредитной организации.



В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости, указывает АСВ. По данным агентства, контролирующие лица, несмотря на наличие соответствующих оснований, не осуществляли мер по предупреждению банкротства банка. В результате их действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, сделавшее невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме, заключает конкурсный управляющий.